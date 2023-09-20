



ЦАХАЛ о хаосе на границе: не допустим вреда гражданским и солдатам

Армия обороны Израиля обнародовала подробности новой волны беспорядков на границе с Газой, которая возобновилась 20 сентября.



"В ходе инцидента участники беспорядков привели в действие ряд взрывных устройств. Солдаты ЦАХАЛа использовали средства для разгона беспорядков. Было выявлено несколько попаданий. Сообщений о ранениях у бойцов ЦАХАЛа не поступало", - сообщили военные.



По данным ЦАХАЛа, в ходе беспорядков, вспыхнувших накануне, солдаты применили ответные меры в районе близ Хан-Юниса. Проверяется информация о ранениях среди палестинцев.



"ЦАХАЛ продолжит защищать население в районе, прилегающем к Газе, в том числе от жестоких беспорядков, и не допустит нанесения вреда гражданскому населению и солдатам", - резюмировали военные.