



ЦАХАЛ о Дженине: мы обезвредили бомбу с часовым механизмом

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа прокомментировал операцию в Дженине, в ходе которой были убиты 13 палестинцев.



Офицер сказал: "Сегодня утром мы обезвредили бомбу с часовым механизмом. Это отряд, который планировал атаки у нас в тылу". По его словам, "силы не стреляли прицельно в непричастного человека, но мы расследуем заявление об убийстве женщины. Более вероятно, что она не была убита огнем наших сил". Он добавил, что "мы проинструктируем силы, чтобы они были готовы к возможным актам мести".



