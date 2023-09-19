



ЦАХАЛ о беспорядках на границе с Газой: прогремели несколько взрывов

Армия обороны Израиля прокомментировала ситуацию на границе с Газой по состоянию на вечер, 19 сентября.



"Ранее сегодня сотни участников устроили беспорядки возле забора безопасности на границе с Газой. В ходе инцидента они привели в действие ряд взрывных устройств", - сообщили в ЦАХАЛе.



Солдаты использовали средства для разгона беспорядков. Также был открыт огонь по нарушителям. В ЦАХАЛе подтверждают, что среди палестинцев есть несколько раненых. Информация о пострадавших среди израильских бойцов не поступала.