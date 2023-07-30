



ЦАХАЛ не будет убирать палатку "Хизбаллы" на границе: не представляет угрозы

Спекуляции вокруг напряженности на северной границе усилились после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел встречу с представителями министерства обороны и другими высокопоставленными чиновниками на фоне сообщений об усилении активности Хизбаллы на границе.



Как сообщает 12 канал, военные рекомендовали воздержаться от операции, направленной на оттеснение террористической группировки и демонтаж палатки, установленной ею на спорной территории.



В то же время канал цитирует представителей министерства обороны, заявляющих, что сдерживающая угроза Израиля в отношении Хизбаллы значительно ослабла и продолжает исчезать с каждым днем пока там стоит палатка.



12 канал сообщает, что представитель министерства обороны сказал Army Radio после встречи с Нетаниягу, что армию не принуждают к операциям против ее воли, пытаясь, по-видимому, отвергнуть утверждения о том, что напряженность на границе создается или преувеличивается для отвлечения внимания премьера от его внутриполитических проблем.



“Мы не будем выполнять никаких миссий, которые нам навязывают, — сказал источник. - Эти палатки не представляют угрозы безопасности, и мы не участвуем ни в каких операциях, которые нам не интересны”.



