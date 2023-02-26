Новости » Арабо-израильский конфликт
26.02.2023 14:46 Алина Груднева

ЦАХАЛ: нападение в Хавара - теракт

Армия обороны Израиля официально квалифицировала сегодняшнее нападение на перекрестке Эйнбус в Хавара как теракт.

"Террорист прибыл к перекрестку Эйнбус и открыл огонь по израильскому автомобилю. В результате двое гражданских были ранены и эвакуированы в больницу", - сказано в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, военнослужащие преследуют террористов. Место нападения было оцеплено. Дороги в этом районе перекрыты.

Напомним, что пострадавшие в результате теракта израильтяне скончались от полученных ранений.

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