



ЦАХАЛ: нападение в Хавара - теракт

Армия обороны Израиля официально квалифицировала сегодняшнее нападение на перекрестке Эйнбус в Хавара как теракт.



"Террорист прибыл к перекрестку Эйнбус и открыл огонь по израильскому автомобилю. В результате двое гражданских были ранены и эвакуированы в больницу", - сказано в сообщении.



По данным ЦАХАЛа, военнослужащие преследуют террористов. Место нападения было оцеплено. Дороги в этом районе перекрыты.



Напомним, что пострадавшие в результате теракта израильтяне скончались от полученных ранений.