



ЦАХАЛ наносит удары по ракетной инфраструктуре террористов

В настоящее время Армия обороны Израиля атакует ракетную инфраструктуру террористов "Исламского джихада".



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по ракетной инфраструктуре террористической организации "Исламский джихад" в Газе. Подробности будут позже", - сказано в заявлении.



Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар недалеко от Хан-Юнис по боевикам, которые находились на ракетной позиции.

