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ЦАХАЛ наносит удары по ракетной инфраструктуре террористов
10.05.2023 12:44 Алина Груднева

ЦАХАЛ наносит удары по ракетной инфраструктуре террористов

В настоящее время Армия обороны Израиля атакует ракетную инфраструктуру террористов "Исламского джихада".

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по ракетной инфраструктуре террористической организации "Исламский джихад" в Газе. Подробности будут позже", - сказано в заявлении.

Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар недалеко от Хан-Юнис по боевикам, которые находились на ракетной позиции.
 

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