ЦАХАЛ наносит удары по ракетной инфраструктуре террористов
В настоящее время Армия обороны Израиля атакует ракетную инфраструктуру террористов "Исламского джихада".
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по ракетной инфраструктуре террористической организации "Исламский джихад" в Газе. Подробности будут позже", - сказано в заявлении.
Ранее Армия обороны Израиля нанесла удар недалеко от Хан-Юнис по боевикам, которые находились на ракетной позиции.
Heavy air strikes now#Gaza pic.twitter.com/STFnfetrNo— Belal Aldabbour (@Belalmd12) May 10, 2023