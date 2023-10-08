



ЦАХАЛ: нанесен удар по филиалу "Исламского национального банка" в Газе

Истребители ЦАХАЛа атаковали две стратегические цели в высотных зданиях террористической организации ХАМАС в Газе.



Информацию об этом подтвердили в Армии обороны Израиля.



"Филиал "Исламского национального банка" террористической организации ХАМАС атакован истребителями", - сообщили в ЦАХАЛе.



Кроме того, был разрушен передовой командный пункт, используемый одним из главарей ХАМАСа. В настоящее время продолжается атака в Газе в рамках операции "Железные мечи".