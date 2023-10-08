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ЦАХАЛ: нанесен удар по филиалу "Исламского национального банка" в Газе
08.10.2023 22:01 Алина Груднева

ЦАХАЛ: нанесен удар по филиалу "Исламского национального банка" в Газе

Истребители ЦАХАЛа атаковали две стратегические цели в высотных зданиях террористической организации ХАМАС в Газе.

Информацию об этом подтвердили в Армии обороны Израиля.

"Филиал "Исламского национального банка" террористической организации ХАМАС атакован истребителями", - сообщили в ЦАХАЛе.

Кроме того, был разрушен передовой командный пункт, используемый одним из главарей ХАМАСа. В настоящее время продолжается атака в Газе в рамках операции "Железные мечи".

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