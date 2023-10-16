



ЦАХАЛ нанес удары по военной инфраструктуре Хизбаллы

Израильское радио сообщило о том, что ЦАХАЛ нанес удары по инфраструктуре Хизбаллы - в ответ на вчерашние обстрелы израильской территории.



После оценки ситуации и инцидента со стрельбой на севере страны было принято решение изолировать район протяженностью до 4 км от границы с Ливаном.



ЦАХАЛ разъясняет, что вход в этот район строго запрещен, и просит население проявлять бдительность. Граждане, находящиеся на северной границе на расстоянии до двух километров, обязаны находиться рядом с убежищем.

