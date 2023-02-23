ЦАХАЛ нанес ответный удар по заводу ХАМАСа в Газе
В ночь на 23 февраля Армия обороны Израиля нанесла удар по завод производства оружия и военному комплексу ХАМАСа в Газе.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Поздно вечером в Ашкелоне, Сдероте и в приграничных районах прозвучала сирена ракетной тревоги.
Террористы выпустили из Газы шесть ракет в сторону израильской территории. Пять из них были перехвачены "Железным куполом". Одна ракета упала на открытой местности. В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по объектам ХАМАСа.
מדובר צה"ל נמסר כי זוהו שישה שיגורים - חמישה יורטו ושיגור נוסף נפל בשטח פתוח | תיעוד הירוטים באשקלון@ItayBlumental https://t.co/75IJIQDLoS pic.twitter.com/8eBeItdrqg— כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2023
"Недавно истребители атаковали объект по производству оружия террористической организации ХАМАС, расположенный в центре Газы", - сообщают военные, показав геолокацию завода.
Уточняется, что комплекс расположен рядом с мечетью, поликлиникой, школой, гостиницей и полицейским участком.
"Это еще одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС размещает свои военные активы в самом сердце гражданского населения. Атака была совершена в ответ на ракетный обстрел израильской территории сегодня вечером. Это нападение наносит значительный ущерб способности ХАМАСа укрепляться и вооружаться в Газе", - сообщает ЦАХАЛ.
מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, הממוקם במרכז רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 23, 2023
במקביל, נתקף מתחם צבאי של הארגון בצפון הרצועה, המשמש בין היתר לאחסון אמצעי לחימה ימיים של חמאס>> pic.twitter.com/Ytp19mrabJ
Военные вновь подчеркнули, что ХАМАС несет ответственность за все действия, совершаемые в Газе, потому заплатит цену за нарушения безопасности против Государства Израиль.
תיעוד מתקיפת צה"ל ברצועה@Itsik_zuarets pic.twitter.com/2Ja6i98urr— כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2023
February 23, 2023