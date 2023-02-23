



ЦАХАЛ нанес ответный удар по заводу ХАМАСа в Газе

В ночь на 23 февраля Армия обороны Израиля нанесла удар по завод производства оружия и военному комплексу ХАМАСа в Газе.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



Поздно вечером в Ашкелоне, Сдероте и в приграничных районах прозвучала сирена ракетной тревоги.



Террористы выпустили из Газы шесть ракет в сторону израильской территории. Пять из них были перехвачены "Железным куполом". Одна ракета упала на открытой местности. В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по объектам ХАМАСа.

מדובר צה"ל נמסר כי זוהו שישה שיגורים - חמישה יורטו ושיגור נוסף נפל בשטח פתוח | תיעוד הירוטים באשקלון@ItayBlumental https://t.co/75IJIQDLoS pic.twitter.com/8eBeItdrqg — כאן חדשות (@kann_news) February 23, 2023

מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר אתר לייצור אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס, הממוקם במרכז רצועת עזה.



במקביל, נתקף מתחם צבאי של הארגון בצפון הרצועה, המשמש בין היתר לאחסון אמצעי לחימה ימיים של חמאס>> pic.twitter.com/Ytp19mrabJ — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) February 23, 2023

"Недавно истребители атаковали объект по производству оружия террористической организации ХАМАС, расположенный в центре Газы", - сообщают военные, показав геолокацию завода.Уточняется, что комплекс расположен рядом с мечетью, поликлиникой, школой, гостиницей и полицейским участком."Это еще одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС размещает свои военные активы в самом сердце гражданского населения. Атака была совершена в ответ на ракетный обстрел израильской территории сегодня вечером. Это нападение наносит значительный ущерб способности ХАМАСа укрепляться и вооружаться в Газе", - сообщает ЦАХАЛ.Военные вновь подчеркнули, что ХАМАС несет ответственность за все действия, совершаемые в Газе, потому заплатит цену за нарушения безопасности против Государства Израиль.