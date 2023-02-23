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ЦАХАЛ нанес ответный удар по заводу ХАМАСа в Газе
23.02.2023 07:12 Алина Груднева

ЦАХАЛ нанес ответный удар по заводу ХАМАСа в Газе

В ночь на 23 февраля Армия обороны Израиля нанесла удар по завод производства оружия и военному комплексу ХАМАСа в Газе.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Поздно вечером в Ашкелоне, Сдероте и в приграничных районах прозвучала сирена ракетной тревоги.

Террористы выпустили из Газы шесть ракет в сторону израильской территории. Пять из них были перехвачены "Железным куполом". Одна ракета упала на открытой местности. В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по объектам ХАМАСа. 


"Недавно истребители атаковали объект по производству оружия террористической организации ХАМАС, расположенный в центре Газы", - сообщают военные, показав геолокацию завода.

Уточняется, что комплекс расположен рядом с мечетью, поликлиникой, школой, гостиницей и полицейским участком. 
  "Это еще одно доказательство того, что террористическая организация ХАМАС размещает свои военные активы в самом сердце гражданского населения. Атака была совершена в ответ на ракетный обстрел израильской территории сегодня вечером. Это нападение наносит значительный ущерб способности ХАМАСа укрепляться и вооружаться в Газе", - сообщает ЦАХАЛ.
  Военные вновь подчеркнули, что ХАМАС несет ответственность за все действия, совершаемые в Газе, потому заплатит цену за нарушения безопасности против Государства Израиль.

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