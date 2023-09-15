



ЦАХАЛ нанес удар по военной позиции ХАМАСа

Вечером, 15 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по военной позиции террористической организации ХАМАС на севере Газы.



Информацию об этом подтвердила пресс-служба ЦАХАЛа.



"Самолет ЦАХАЛа нанес удар по военной позиции, принадлежащей террористической организации ХАМАС, во время ожесточенных беспорядков, произошедших рядом с забором безопасности", - сообщили в ЦАХАЛе.



Уточняется, что палестинцы во время беспорядков запустили в солдат несколько взрывных устройств и гранат. Среди израильских сил безопасности пострадавших нет.



"Солдаты использовали средства для разгона беспорядков", - добавили в ЦАХАЛе.



Как сообщалось ранее, к вечеру, 15 сентября, тысячи палестинцев стянулись к забору безопасности. Они бросали камни, взрывные устройства и жгли шины. Арабские источники утверждают, что были ранены пятеро палестинцев.