ЦАХАЛ нанес удар по военной позиции ХАМАСа
Вечером, 15 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по военной позиции террористической организации ХАМАС на севере Газы.
Информацию об этом подтвердила пресс-служба ЦАХАЛа.
"Самолет ЦАХАЛа нанес удар по военной позиции, принадлежащей террористической организации ХАМАС, во время ожесточенных беспорядков, произошедших рядом с забором безопасности", - сообщили в ЦАХАЛе.
Уточняется, что палестинцы во время беспорядков запустили в солдат несколько взрывных устройств и гранат. Среди израильских сил безопасности пострадавших нет.
"Солдаты использовали средства для разгона беспорядков", - добавили в ЦАХАЛе.
Как сообщалось ранее, к вечеру, 15 сентября, тысячи палестинцев стянулись к забору безопасности. Они бросали камни, взрывные устройства и жгли шины. Арабские источники утверждают, что были ранены пятеро палестинцев.
עימותים על הגדר: מאות תושבי הרצועה התקרבו אל גדר המערכת, ניסו לפגוע בו, והשליכו מטעני חבלה ואבנים@pozailov1 #חדשותהחג pic.twitter.com/2IiLM40CSz— כאן חדשות (@kann_news) September 15, 2023