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ЦАХАЛ нанес удар по военной позиции ХАМАСа
15.09.2023 20:18 Алина Груднева

ЦАХАЛ нанес удар по военной позиции ХАМАСа

Вечером, 15 сентября, Армия обороны Израиля нанесла удар по военной позиции террористической организации ХАМАС на севере Газы.

Информацию об этом подтвердила пресс-служба ЦАХАЛа.

"Самолет ЦАХАЛа нанес удар по военной позиции, принадлежащей террористической организации ХАМАС, во время ожесточенных беспорядков, произошедших рядом с забором безопасности", - сообщили в ЦАХАЛе.

Уточняется, что палестинцы во время беспорядков запустили в солдат несколько взрывных устройств и гранат. Среди израильских сил безопасности пострадавших нет.

"Солдаты использовали средства для разгона беспорядков", - добавили в ЦАХАЛе.

Как сообщалось ранее, к вечеру, 15 сентября, тысячи палестинцев стянулись к забору безопасности. Они бросали камни, взрывные устройства и жгли шины. Арабские источники утверждают, что были ранены пятеро палестинцев.

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