



ЦАХАЛ нанес удар по военному объекту на юге Сирии

ЦАХАЛ сбрсбросил листовки в районе Кунейтры на юге Сирии, недалеко от границы с Голанскими высотами, предупреждая сирийскую армию о последствиях сотрудничества с террористической группировкой "Хизбалла".



Листовки были сброшены после сообщений оппозиционных СМИ о предполагаемом израильском авиаударе прошлой ночью по району Ас-Сувейда.



По поводу предполагаемого израильского авиаудара нет никаких комментариев со стороны сирийских государственных и проправительственных СМИ. ЦАХАЛ также не комментирует сообщения об авиаударе.



На листовках, фото которых публикуют в соцсетях, изображен орел - символ 210-й израильской дивизии "Башан", которая защищает границу Израиля с Сирией и Голанские высоты.



Сирийский журналист Нур Або Хасан написал в Twitter, что листовки были сброшены израильскими беспилотниками в районе Кунейтры, что, по его мнению, подтверждает израильскую бомбардировку, которая произошла прошлой ночью в полночь на Таль-Калибе в Ас-Сувейде, целью которой был военный объект.

