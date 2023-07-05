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Удары ЦАХАЛа по Газе
05.07.2023 07:17 Ирина Демьянова

Удары ЦАХАЛа по Газе

В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по подземному объекту по производству оружия в Газе и по объекту по производству ракетного сырья, используемого ХАМАС.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе, и именно она заплатит цену за нарушения безопасности против Государства Израиль", — говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа.

Источник в палестинской службе безопасности сообщил, что пострадавших нет.

Палестинские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли удары по объектам в Аль-Байдаре, к западу от города Газа, и в Бейт-Лахи, в северной части Газы. По сообщениям палестинцев, несколько домов в Аль-Байдаре были повреждены.

 

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