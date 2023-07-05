Удары ЦАХАЛа по Газе
В ответ на ракетный обстрел ЦАХАЛ нанес удар по подземному объекту по производству оружия в Газе и по объекту по производству ракетного сырья, используемого ХАМАС.
"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе, и именно она заплатит цену за нарушения безопасности против Государства Израиль", — говорится в заявлении пресс-секретаря ЦАХАЛа.
Источник в палестинской службе безопасности сообщил, что пострадавших нет.
Палестинские СМИ сообщили, что израильские самолеты нанесли удары по объектам в Аль-Байдаре, к западу от города Газа, и в Бейт-Лахи, в северной части Газы. По сообщениям палестинцев, несколько домов в Аль-Байдаре были повреждены.