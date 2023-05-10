ЦАХАЛ нанес удар по месту производства оружия Исламского джихада в Газе
Некоторое время назад истребители и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по четырем военным комплексам, включая те, что используются для хранения оружия военно-морскими силами "Исламского джихада".
Кроме того, был нанесен удар по военному комплексу, используемому морскими силами "Исламского джихада".
ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе.
Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в рамках операции нанесла удар по более 40 ракетным и минометным установкам террористической организации.
Также вертолеты ЦАХАЛа обстреляли военный пост террористической организации "Исламский джихад" на севере Газы.
Кроме того, самолет ЦАХАЛа нанес удар по военному посту террористической организации "Исламский джихад" в городе Рафах.