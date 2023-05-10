



ЦАХАЛ нанес удар по месту производства оружия Исламского джихада в Газе

Некоторое время назад истребители и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по четырем военным комплексам, включая те, что используются для хранения оружия военно-морскими силами "Исламского джихада".



Кроме того, был нанесен удар по военному комплексу, используемому морскими силами "Исламского джихада".



ЦАХАЛ продолжает наносить удары по объектам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад" в Газе.

IDF publishes footage of strikes against Islamic Jihad targets in Gaza a short while ago. pic.twitter.com/QtRoZlMYbf — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 10, 2023