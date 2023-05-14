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ЦАХАЛ нанес ответный удар по северу Газы в ответ на ракетный обстрел
14.05.2023 20:40 Евгения Маркова

ЦАХАЛ нанес ответный удар по северу Газы в ответ на ракетный обстрел

ЦАХАЛ  заявляет, что танки нанесли удары по двум наблюдательным пунктам, принадлежащим террористической группировке ХАМАС в Газе, в ответ на последний ракетный обстрел юга Израиля.

Прошлой ночью после пяти дней боев между Израилем и палестинской террористической группировкой "Исламский джихад" было достигнуто соглашение о прекращении огня.

По словам источника в зонтичной группе палестинских террористических группировок, в которую входят как ХАМАС, так и "Исламский джихад", запуск ракеты сегодня вечером был вызван технической неисправностью.
 

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