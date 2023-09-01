



ЦАХАЛ намерен снести дом террориста, убившего семью Ди

Армия обороны Израиля объявила о намерении разрушить дом второго террориста, причастного к убийству Люси Ди и ее двух дочерей в Иорданской долине в апреле.



В здании жил Маад аль-Масри, который вместе с другим убийцей был ликвидирован на месте.



"23 августа было также предоставлено уведомление о намерении снести дом террориста Хасана Катнани, который вместе с террористом совершил обстрел", - сказано в сообщении.



Напомним, что двух террористов силы безопасности ликвидировали 4 мая, почти спустя месяц после смертельного нападения на 48-летнюю Люси Ди и две ее дочери, Майю и Рину. Катнани и Масри оказались боевиками ХАМАСа.