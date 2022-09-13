



ЦАХАЛ начал применение боевых беспилотников в Иудее и Самарии



Израильский военный корреспондент Нир Двори сообщил о том, что ЦАХАЛ начала применение боевых беспилотников против палестинских террористов в Иудее и Самарии.



Ранее сообщалось о том, что создан центр управления операциями беспилотников в Иудее и Самарии.



В ходе серии последних антитеррористичесикх операций в Иудее и Самарии вооруженные ракетами беспилотники были подняты в воздух и готовы к действиям. Эти беспилотники еще не применялись, но, с точки зрения военных, это произойдет немедленно, как только возникнет оперативная необходимость.



Перед началом работы над Иудей и Самарией экипажи прошли специальную подготовку, с целью свести к минимуму сопутствующий ущерб.



То. что происходит сейчас - это распространение практики, давно применяемой в Газе на Иудею и Самарию.



В ходе операции в Касба Дженина в ночь на 12 сентября были арестованы 4 террориста. Один из них был ранен при попытке к бегству в ногу. У террористов нашли автомат Карло, 2 взрывных устройства и два бронежилета.