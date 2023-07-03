



ЦАХАЛ начал масштабную операцию в Дженине





Израильские силы начали масштабную операцию городе Дженин рано утром в понедельник, 3 июля. Основные усилия сосредоточены на лагере беженцев в городе, сообщается об авиаударах по многочисленным целям.



Министерство здравоохранения Палестинской автономии сообщило, что в результате нескольких ударов погибли три человека и по меньшей мере 25 получили ранения. Одновременно, израильские силы вошли в город с нескольких направлений. По данным министерства, семь палестинцев находятся в тяжелом состоянии.



Армия обороны Израиля подтвердила, что "силы безопасности в настоящее время принимают широкомасштабные меры по пресечению террора по всему Дженину" и нанесли удары по "инфраструктуре террора" в городе вскоре после часа ночи.





Палестинцы сообщили, что жителям рассылались текстовые сообщения с просьбой не выходить из дома, а некоторые члены вооруженных групп получали сообщения с призывом сложить оружие и сдаться полиции.



Члены местного крыла Исламского джихада, известного как батальон Дженина, заявили, что его члены открывали огонь по израильским войскам в городе и обстреливали военные машины, включая бульдозер D9, с помощью взрывных устройств.



