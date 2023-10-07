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ЦАХАЛ: На юге довольно много центров, где находятся террористы
07.10.2023 12:22 MIGnews.com

ЦАХАЛ: На юге довольно много центров, где находятся террористы

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил: “Мы находимся в состоянии войны.

Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор присутствуют на его территории.

Есть немало горячих точек, где до сих пор находятся террористы”.


По его словам, с 6:30 утра ХАМАС выпустил более 2000 ракет.

Ранее мы сообщали, что террористы захватили семь населеных пунктов, а также ХАМАС прорвался на базу Зиким и в штаб дивизии Газа.

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