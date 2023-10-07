



ЦАХАЛ: На юге довольно много центров, где находятся террористы

Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил: “Мы находимся в состоянии войны.



Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор присутствуют на его территории.



Есть немало горячих точек, где до сих пор находятся террористы”.

