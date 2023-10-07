ЦАХАЛ: На юге довольно много центров, где находятся террористы
Представитель ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари заявил: “Мы находимся в состоянии войны.
Террористы проникли на территорию Государства Израиль и до сих пор присутствуют на его территории.
Есть немало горячих точек, где до сих пор находятся террористы”.
דובר צה"ל תא"ל דניאל הגרי: מחבלים שחדרו לישראל עדיין בשטח, מתמקדים בלחימה באזור עוטף עזה@SuleimanMas1 pic.twitter.com/XWiYTsUSVR— כאן חדשות (@kann_news) October 7, 2023
По его словам, с 6:30 утра ХАМАС выпустил более 2000 ракет.
Ранее мы сообщали, что террористы захватили семь населеных пунктов, а также ХАМАС прорвался на базу Зиким и в штаб дивизии Газа.