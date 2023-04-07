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ЦАХАЛ: мы преследуем террористов и поймаем их | Фото: ЦАХАЛ
07.04.2023 16:07 Алина Груднева

ЦАХАЛ: мы преследуем террористов и поймаем их

Начальник Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майор Иегуда Фокс посетил место сегодняшнего теракта на перекрестке Хамра в Иорданской долине.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Это очень серьезный теракт. С этими террористами мы тоже разберемся - мы их преследуем и мы их поймаем", - сказал он.

Фокс добавил, что подразделения ЦАХАЛа в Йоше были значительно усилены для выполнения миссии по защите жителей, населенных пунктов и дорог, чтобы предотвратить следующее нападение.
 

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