



ЦАХАЛ: мы преследуем террористов и поймаем их

Начальник Центрального командования ЦАХАЛа генерал-майор Иегуда Фокс посетил место сегодняшнего теракта на перекрестке Хамра в Иорданской долине.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



"Это очень серьезный теракт. С этими террористами мы тоже разберемся - мы их преследуем и мы их поймаем", - сказал он.



Фокс добавил, что подразделения ЦАХАЛа в Йоше были значительно усилены для выполнения миссии по защите жителей, населенных пунктов и дорог, чтобы предотвратить следующее нападение.

