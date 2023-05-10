Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: мы по-прежнему сосредоточены на "Исламском джихаде"
10.05.2023 18:30 Алина Груднева

ЦАХАЛ: мы по-прежнему сосредоточены на "Исламском джихаде"

Армия обороны Израиля по-прежнему сосредотачивает свои удары в Газе по объектам "Исламского джихада", несмотря на угрозы ХАМАСа присоединиться к "ответу на агрессию".

Об этом сказал пресс-секретарь ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари в комментарии The Times of Israel.

"Мы наносим удары по тем, кто запускает в нас ракеты. Исламский джихад ведет этот ракетный обстрел. Если к нам присоединятся другие фракции, мы ответим", — сказал он.

По его словам, 25% ракет, выпущенных из Газы за последние несколько часов, не достигли границы.

Он добавил, что цели операции "Щит и стрела" были достигнуты благодаря убийству трех высокопоставленных членов "Исламского джихада", но ЦАХАЛ продолжит наносить удары, чтобы предотвратить ракетный обстрел и лишить "Исламский джихад" каких-либо достижений.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы