



ЦАХАЛ: мы по-прежнему сосредоточены на "Исламском джихаде"

Армия обороны Израиля по-прежнему сосредотачивает свои удары в Газе по объектам "Исламского джихада", несмотря на угрозы ХАМАСа присоединиться к "ответу на агрессию".



Об этом сказал пресс-секретарь ЦАХАЛа, контр-адмирал Даниэль Хагари в комментарии The Times of Israel.



"Мы наносим удары по тем, кто запускает в нас ракеты. Исламский джихад ведет этот ракетный обстрел. Если к нам присоединятся другие фракции, мы ответим", — сказал он.



По его словам, 25% ракет, выпущенных из Газы за последние несколько часов, не достигли границы.



Он добавил, что цели операции "Щит и стрела" были достигнуты благодаря убийству трех высокопоставленных членов "Исламского джихада", но ЦАХАЛ продолжит наносить удары, чтобы предотвратить ракетный обстрел и лишить "Исламский джихад" каких-либо достижений.



