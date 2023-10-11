



ЦАХАЛ много лет знал о зенитной системе ХАМАСа, но атаковал ее только сейчас



Сегодня, 11 октября, представитель ЦАХАЛа сообщил, что ХАМАС в течение многих лет создавал оптическую, пассивную, не поддающуюся разрушению систему, основанную на камерах, установленных внутри электрических нагревателей воды .



Целью создания этой системы было получение изображения с воздуха над Газой и создание общей картины передвижений израильских ВВС.



По всей видимости, эта система должна была обеспечивать разведданные для нескольких целей. Мониторинг схемы действий ВВС над Газой. Защита от атак израильской авиации и предоставление тактической информации в режиме реального времени отрядам ракетчиков или ракетчикам, развернутым в различных точках Газы с дистанционным управлением. Целью было сбить вертолеты, беспилотники или дроны ЦАХАЛа.



Мало кто обратил внимание на фразу в пресс-релизе "систему, создававшуюся в течение многих лет". Иными словами, ЦАХАЛ, видимо, знал, скрывал это от общественности Израиля и не предпринимал никаких действий против этого. Даже когда то тут, то там в израильских СМИ появлялись сообщения об обстрелах самолетов ЦАХАЛа, пресс-секретарь ЦАХАЛа тут же старался преуменьшить значение этого вопроса и успокоить общественность.



Такой массив, установленный по всей длине полосы, - не мелочь. Это высококачественные камеры (вероятно, китайские или другие), подключенные к кабельной сети связи, вероятно, оптоволоконной, поскольку информация должна поступать в режиме реального времени (самолеты перемещаются быстро).



После этапа монтажа (подготовка котла с камерой в мастерской, установка его на крыше и подключение оптоволокна), видимо, сеть разворачивалась участками в течение многих лет, необходимо объединить всю информацию и закрепить ее в сети.



Штаб, получивший информацию, смог разработать программное обеспечение, которое дает ему изображение с воздуха. Даже если это несколько экранов, каждый из которых показывает один сегмент, это все равно позволяет ХАМАСу готовиться к авиаударам ЦАХАЛа и, как уже говорилось, также пытаться атаковать самолеты ЦАХАЛа.



Сообщения в сети за последнее десятилетие, некоторые из которых основаны на фотографиях с парадов ХАМАС в Газе, свидетельствуют о ракетах типа "Игла" (иранская или китайская копия) или "стрелаа", запускаемых с плеча, с максимальной дальностью стрельбы до 5 км.



Так, в одном из докладов 2018 года на основе фотографий, полученных из сектора Газа, была идентифицирована китайская ракета QW-18, являющаяся копией российской 9К38 "Игла". "Длина ракеты Qianwei-18 составляет 1,526 м, масса системы вооружения - 18 кг, минимальная высота стрельбы снижена до 15 м, а дальность стрельбы такая же, как у Qianwei-11", - пишут на сайте globalsecurity.



Сочетание мобильных средств зенитной атаки с разведывательной системой, передающей в режиме реального времени изображение воздушного пространства над Газой, не оставляет сомнений - ХАМАС создал зенитную систему, цель которой - сорвать или помешать действиям ВВС над Газой. Если бы это не удалось сегодня, то, возможно, через несколько месяцев или лет мы оказались бы в другой реальности.



В последние дни ХАМАС объявил о внедрении новой зенитной системы "Митбар-1". Можно предположить, что она также опирается на ту же систему воздушной разведки, которая была уничтожена.

