



ЦАХАЛ ликвидировал террористические ситуационные центры в Дженине

Силами ШАБАКа, ЦАХАЛа и пограничной полиции был обнаружен ряд оперативных ситуационных центров, используемых террористическими группами в лагере Дженин.



Ситуационные комнаты использовались террористическими организациями для наблюдения и мониторинга деятельности израильских сил безопасности в лагере.



Военнослужащими ликвидированы несколько оперативных ситуационных центров, говорится в сообщении ЦАХАЛа.



Снос оперативных ситуационных центров представляет собой серьезный ущерб террористической инфраструктуре в этом районе.



