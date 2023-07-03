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ЦАХАЛ ликвидировал террористические ситуационные центры в Дженине
03.07.2023 19:50 Ирина Демьянова

ЦАХАЛ ликвидировал террористические ситуационные центры в Дженине

Силами ШАБАКа, ЦАХАЛа и пограничной полиции был обнаружен ряд оперативных ситуационных центров, используемых террористическими группами в лагере Дженин.

Ситуационные комнаты использовались террористическими организациями для наблюдения и мониторинга деятельности израильских сил безопасности в лагере.

Военнослужащими ликвидированы несколько оперативных ситуационных центров, говорится в сообщении ЦАХАЛа.

Снос оперативных ситуационных центров представляет собой серьезный ущерб террористической инфраструктуре в этом районе.

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