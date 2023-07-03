ЦАХАЛ ликвидировал террористические ситуационные центры в Дженине
Силами ШАБАКа, ЦАХАЛа и пограничной полиции был обнаружен ряд оперативных ситуационных центров, используемых террористическими группами в лагере Дженин.
Ситуационные комнаты использовались террористическими организациями для наблюдения и мониторинга деятельности израильских сил безопасности в лагере.
Военнослужащими ликвидированы несколько оперативных ситуационных центров, говорится в сообщении ЦАХАЛа.
Снос оперативных ситуационных центров представляет собой серьезный ущерб террористической инфраструктуре в этом районе.