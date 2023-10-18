



ЦАХАЛ ликвидировал командира ПВО ХАМАСа



Истребители ЦАХАЛа атаковали в минувшие сутки среди прочего, оперативные штабы ХАМАСа.



Также были атакованы ряд районов сбора сил организации, позиции для запуска ракет и противотанковых средств, а также объекты террористической инфраструктуры, под некоторыми из которых находились контрабандные туннели террористической организации ХАМАС.



ЦАХАЛ под руководством ШАБАКа ликвидировал Мухаммада Альуадия, командира зенитного подразделения бригады Газы террористической организации ХАМАС.



Кроме того, был ликвидирован Акрам Хиджаз, торговец оружием и снабженец террористов, координатор терактов в Израиле и активный член военно-морского подразделения ХАМАС.

