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ЦАХАЛ: Количество неудачных ракетных пусков ХАМАСа с территории Газа растет
18.10.2023 14:21 Наталья Богинская

ЦАХАЛ: Количество неудачных ракетных пусков ХАМАСа с территории Газа растет

С момента первого нападения на Израиль ХАМАС постоянно использует мирных жителей сектора Газа в качестве "живого щита", регулярно производит ракетные обстрелы и использует гражданские объекты в военных целях.

Ракетные пуски осуществляются с территорий, прилегающих к гражданским зданиям и комплексам, таким как больницы, школы ООН, мечети, рестораны, дипломатические здания и гостиницы.

Террористические организации ХАМАС и "Исламский джихад" обстреливают ракетами мирное население Израиля, эти ракеты также наносят ущерб мирным жителям Газы. 

По данным ЦАХАЛа за 17 октября увеличилось количество ракет, выпущенных по Израилю, которые не долетели до Газы и упали на ее территории. 

“ХАМАС продолжает использовать жителей Газы в качестве "живого щита" и не колеблясь рискует жизнями мирных жителей Газы, чтобы прикрыть свои атаки”, – предупреждает ЦАХАЛ.

 

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