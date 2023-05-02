



ЦАХАЛ изучает причины неэффективности перехвата ракет "Железным куполом"

Днем 2 мая по Израилю было выпущено 22 ракеты. 16 ракет взорвались на открытой местности, 4 были перехвачены - и еще две взорвались в городской черте, хотя должны были быть перехвачены.



На практике это означает 67% успешных перехватов "Железным куполом", - низкий показатель по сравнению с возможностями системы, продемонстрированными во время недавних “циклов эскалации”.



В то же время, высокопоставленные представители в Израиле заявили, что на ракетный обстрел из Газы последует реакция.

ЦАХАЛ изучает эффективность системы ПВО, которая продемонстрировала беспрецедентные возможности в прошлых операциях. Хотя эти цифры нельзя сравнивать, поскольку численные разрывы очень велики, против залпа примерно 1100 ракет, выпущенных из Газы в ходе операции "Рассвет", "Железный купол" продемонстрировал 96 % успешных перехватов - самый высокий показатель на сегодняшний день.



С тех пор наблюдается некоторый спад в показателях успешности "Железного купола". В ходе последней эскалации на севере страны, включавшей обстрел 34 ракетами из Ливана, система должна была перехватить 28 ракет - и позволить еще шести взорваться на открытой местности. На практике три ракеты не были перехвачены, а коэффициент успешности перехвата составил 92%.



Железный купол" должен был быть готов к обстрелу из Газы сегодня - благодаря заранее полученному ЦАХАЛом разведывательному предупреждению.