



ЦАХАЛ изменил тактику проведения операций в Иудее и Самарии

В начале этой недели спецназ из подразделений "Эгоз" и "Маглан" действовал вместе с войсками бригады "Гивати" и бригады десантников в Шхеме и близлежащих деревнях. Шесть человек были арестованы, произошла перестрелка с несколькими вооруженными людьми, которые открыли огонь по израильским войскам. В ходе предыдущей операции в лагере беженцев Балата войска уничтожили несколько самодельных взрывных устройств, которые были обнаружены, и убили вооруженных террористов; на прошлой неделе в деревне Оуриф был уничтожен токарный станок, который использовался для изготовления оружия. Все вышеперечисленные события отражают изменившуюся тактику, которую Центральное командование ЦАХАЛа постепенно начало использовать в своих операциях, пишет Yedioth Ahronoth.



Если несколько месяцев назад войска ЦАХАЛа и агенты ШАБАКа входили в палестинские города, чтобы произвести один или несколько арестов оперативников, то в последние несколько недель войска стали задерживаться на местах на несколько часов и производить более широкий спектр арестов, включая допросы подозреваемых, обыски и конфискацию оружия. По сути, ЦАХАЛ провел ряд небольших, но целенаправленных операций в горячих точках терроризма, в то время как оборонное ведомство в целом начало говорить о возможности проведения крупномасштабной операции в северной Самарии. ЦАХАЛ провел несколько таких операций, в основном в северной Самарии, в том числе в лагерях беженцев Балата, Аскар, Акбат Джабр и Нур-А-Шамс, а также в деревнях Оуриф и Бейта.



Представители службы безопасности заявили, что более длительные операции создают большее сдерживание, чем быстрые аресты. Когда местные жители видят своими глазами израильские войска в лагерях беженцев в течение длительного периода времени, это создает сдерживающий фактор и останавливает терроризм. Представители службы безопасности заявили, что, хотя проведение операций под прикрытием имеет определенные преимущества, они создают лишь ограниченное сдерживание.



Изменение тактики впервые началось несколько месяцев назад в рамках усилий по ликвидации террористической инфраструктуры в Иудее и Самарии в целом и в северной Самарии в частности. ЦАХАЛ и ШАБАК постоянно оттачивают и пересматривают свою тактику борьбы с растущей волной терроризма в северной Самарии. Только на прошлой неделе в результате атаки беспилотника была уничтожена террористическая ячейка, что стало первым подобным нападением в Иудее и Самарии за последние 17 лет.



Между тем, лидеры поселенцев продолжают призывать ЦАХАЛ начать крупномасштабную военную операцию. Местные политические лидеры заявили, что только крупномасштабная операция по конфискации оружия восстановит сдерживание. Силы безопасности имеют широкий спектр оперативных планов по борьбе с терроризмом. В последние недели часто проводятся совещания по оценке ситуации для обсуждения возможных вариантов действий. Тем временем, похоже, что ЦАХАЛ начал корректировать свою тактику на местах.

