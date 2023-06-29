



ЦАХАЛ и ШАБАК: только чудом еще не случился линч



12-й канал израильского ТВ сообщает, что после беспорядков, устроенных поселенцами на прошлой неделе против палестинцев в Самарии, система безопасности очень встревожена. "Еврейский терроризм", как его определяют в системе, является реакцией на палестинский терроризм.



В последние дни сотрудники системы ШАБАКа и офицеры ЦАХАЛа провели ряд переговоров с главами поселений по всей Иудее и Самарии и предупредили их: "Беспорядки в палестинских деревнях могут привести к линчам, похищениям и началу интифады".



Кроме того, сотрудники службы безопасности просят глав поселений поговорить со своими людьми и отвести их от въезда в деревни. "Только чудом эти вещи не происходили до сих пор", - утверждают представители службы безопасности.



В то же время 28 июня министр обороны Йоав Галант подписал 4 ордера на административный арест 4 правых активистов, еще 15 человек получили приказы о высылке из Иудеи и Самарии. Некоторые из этих ультраправых активистов, против которых были выданы ордера на административный арест, также участвовали в событиях с применением насилия в деревне Любан аш-Шаркия под Рамаллой, а также в деревне Хавара.



В последние дни 14 молодых людей были арестованы по подозрению в участии в беспорядках в палестинских деревнях, начавшихся после теракта в Эли, в ходе которого были убиты четверо израильтян. Семеро из задержанных были освобождены под ограничительные условия, а в отношении еще семерых ШАБАК продолжает вестись расследование, из них в отношении четверых были выданы ордера на административный арест.