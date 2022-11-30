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ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали подозреваемого в терроре
30.11.2022 16:19 Ольга Белозерова

ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали подозреваемого в терроре

Израильские силы безопасности арестовали в среду палестинского жителя Ябада по подозрению в причастности к террористической деятельности.

В операции участвовали ЦАХАЛ и ШАБАК, подтвердили в израильской армии.

Задержанным оказался бывший заключенный Аха Ааани Харзалла, которого схватили с винтовкой М-16, военным жилетом и 50 000 шекелей, "предназначенными для террористической деятельности". 

 

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