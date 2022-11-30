ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали подозреваемого в терроре
Израильские силы безопасности арестовали в среду палестинского жителя Ябада по подозрению в причастности к террористической деятельности.
В операции участвовали ЦАХАЛ и ШАБАК, подтвердили в израильской армии.
Задержанным оказался бывший заключенный Аха Ааани Харзалла, которого схватили с винтовкой М-16, военным жилетом и 50 000 шекелей, "предназначенными для террористической деятельности".
בפעילות משותפת של שב"כ וצה"ל לאור יום בכפר יעבד שבמרחב החטיבה המרחבית מנשה, נעצר עא ע'אני חרזאללה, תושב הכפר, כלוא לשעבר פעמיים, וחשוד בפעילות טרור מהעת האחרונה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 30, 2022
כמו כן, במעצרו הכוחות איתרו נשק מסוג M-16, ווסט ו-50,000 ש"ח שעל פי החשד מיועדים לטרור >> pic.twitter.com/S31lFBmwkV