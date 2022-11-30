



ЦАХАЛ и ШАБАК арестовали подозреваемого в терроре

Израильские силы безопасности арестовали в среду палестинского жителя Ябада по подозрению в причастности к террористической деятельности.



В операции участвовали ЦАХАЛ и ШАБАК, подтвердили в израильской армии.



Задержанным оказался бывший заключенный Аха Ааани Харзалла, которого схватили с винтовкой М-16, военным жилетом и 50 000 шекелей, "предназначенными для террористической деятельности".



