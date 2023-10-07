



ЦАХАЛ - ХАМАС заплатит высокую цену за эту атаку

Армия обороны Израиля пообещала принять жесткие меры в ответ на массированные нападения террористов из Газы.



Соответствующее заявление сделал представитель ЦАХАЛа на фоне ракетных обстрелов и проникновений террористов.



"ХАМАС заплатит высокую цену за эту атаку", - сказано в заявлении.



Пока что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за атаки. В ЦАХАЛе отмечают, что за любую деятельность в Газе ХАМАС несет ответственность.