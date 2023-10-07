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ЦАХАЛ - ХАМАС заплатит высокую цену за эту атаку
07.10.2023 08:00 Алина Груднева

ЦАХАЛ - ХАМАС заплатит высокую цену за эту атаку

Армия обороны Израиля пообещала принять жесткие меры в ответ на массированные нападения террористов из Газы.

Соответствующее заявление сделал представитель ЦАХАЛа на фоне ракетных обстрелов и проникновений террористов.

"ХАМАС заплатит высокую цену за эту атаку", - сказано в заявлении.

Пока что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за атаки. В ЦАХАЛе отмечают, что за любую деятельность в Газе ХАМАС несет ответственность.

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