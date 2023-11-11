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ЦАХАЛ: ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы
11.11.2023 20:44 Алина Груднева

ЦАХАЛ: ХАМАС потерял контроль над северной частью Газы

Террористическая организация ХАМАС потеряла контроль над северной частью Газы, где Армия обороны Израиля продолжает наземную операцию.

Об этом во время вечернего брифинга сказал официальный представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари.

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По его словам, жители северной части Газы продолжают эвакуацию вопреки давлению и угрозам со стороны террористов.

По последним оценкам, за 11 ноября север покинули порядка 50 тысяч тысяч жителей. А всего за последние дни эвакуационными коридорами воспользовались до 200 жителей северной части.

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