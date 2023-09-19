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ЦАХАЛ готовится снести дома троих палестинцев, обвиненных в июньском теракте
19.09.2023 07:22 Евгения Маркова

ЦАХАЛ готовится снести дома троих палестинцев, обвиненных в июньском теракте

Израильские войска утром, 19 сентября, приготовились к сносу домов трех палестинцев, которые помогли террористам убить четырех израильских мирных жителей в результате теракта в июне.

По данным ЦАХАЛа, войска нанесли на карту дома в городе Уриф в ПА, чтобы подготовиться к возможному сносу здания. Подозреваемые были “соучастниками в планировании и осуществлении перестрелки”.

Четырьмя жертвами теракта стали 21-летний Харель Масуд из центрального города Яд-Биньямин, 17-летний Элиша Антеман из Эли, 64-летний Офер Файерман также из Эли и 17-летний Шмуэль Мордофф из поселения Ахия.

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