



ЦАХАЛ готовит к сносу дом палестинца, убившего солдата

Военные ЦАХАЛа в деревне Дейр-Аммар к северо-западу от Рамаллы утром 1 сентября нанесли на карту дом террориста, который убил находившегося при исполнении служебных обязанностей солдата и ранил еще шесть человек в результате тарана грузовика на КПП недалеко от Модиина.



Эта операция является первым шагом в процессе сноса, который Израиль регулярно применяет против домов палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных терактов.



Процесс обычно длится несколько месяцев и включает в себя судебные слушания по апелляциям семей нападавших, которые редко бывают успешными.