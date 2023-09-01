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ЦАХАЛ готовит к сносу дом палестинца, убившего солдата
01.09.2023 07:10 Евгения Маркова

ЦАХАЛ готовит к сносу дом палестинца, убившего солдата

Военные ЦАХАЛа в деревне Дейр-Аммар к северо-западу от Рамаллы утром 1 сентября нанесли на карту дом террориста, который убил находившегося при исполнении служебных обязанностей солдата и ранил еще шесть человек в результате тарана грузовика на КПП недалеко от Модиина.

Эта операция является первым шагом в процессе сноса, который Израиль регулярно применяет против домов палестинцев, обвиняемых в совершении смертоносных терактов.

Процесс обычно длится несколько месяцев и включает в себя судебные слушания по апелляциям семей нападавших, которые редко бывают успешными.

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