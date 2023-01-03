



ЦАХАЛ готовит дома террориста, убившего двух человек в Иерусалиме, к сносу

В ночь на 3 января солдаты ЦАХАЛ измерили в Рамалле и районе Кафр-Акаб дома террориста, совершившего двойной теракт в Иерусалиме 23 ноября, в результате которого погибли два человека.



В ходе операции в Рамалле в бойцов Армии обороны Израиля бросали бутылки с зажигательной смесью и камни.



В ответ ЦАХАЛ применил средства для разгона толпы. Информация о пострадавших среди израильских сил не поступала.



В Кафр-Акабе десятки террористов спровоцировали массовые беспорядки. Там также были применены средства для разгона толпы.

כוחות צה״ל פעלו הלילה ברמאללה ובכפר עקב שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין למיפוי בתי המחבל שביצע את פיגוע המטענים הכפול בירושלים ב-23 בנובמבר 2022, בו נרצחו שני אזרחים, אריה שצ'ופק וטדסה טשומה זכרונם לברכה>> pic.twitter.com/o58AG5cEJ5 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 3, 2023