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ЦАХАЛ готовит дома террориста, убившего двух человек в Иерусалиме, к сносу
03.01.2023 08:49 Алина Груднева

ЦАХАЛ готовит дома террориста, убившего двух человек в Иерусалиме, к сносу

В ночь на 3 января солдаты ЦАХАЛ измерили в Рамалле и районе Кафр-Акаб дома террориста, совершившего двойной теракт в Иерусалиме 23 ноября, в результате которого погибли два человека.

В ходе операции в Рамалле в бойцов Армии обороны Израиля бросали бутылки с зажигательной смесью и камни.

В ответ ЦАХАЛ применил средства для разгона толпы. Информация о пострадавших среди израильских сил не поступала.

В Кафр-Акабе десятки террористов спровоцировали массовые беспорядки. Там также были применены средства для разгона толпы.



Ранее поступили сообщения о том, что в ходе перестрелки с ЦАХАЛом погиб палестинский подросток, еще двое получили ранения.

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