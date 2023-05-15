



ЦАХАЛ: Функциональные достижения операции в Газе

Начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил после операции, что цель, которую политическое руководство поставило перед военными, состояла в восстановлении спокойствия и стабильности на юге Израиля. Халеви сказал, что еще слишком рано говорить о том, достигла ли операция своих целей, поскольку ее результаты еще предстоит проверить с течением времени.



Тем не менее, военные чиновники в настоящее время считают, что Израиль к проведению Марша флагов находится в лучшей форме с точки зрения безопасности благодаря операции против “Исламского джихада”. Ожидается, что Марш пройдет в соответствии с планом, и, согласно преобладающим оценкам, шансы на то, что ХАМАС, который не присоединился к последнему раунду боевых действий, может решить обстрелять ракетами Израиль во время марша, невелики, хотя и существуют.



Должностные лица ЦАХАЛа заявили, что убийство трех руководителей “Исламского джихада” принесло два главных достижения. Во-первых, это вызвало настоящий шок внутри “Исламского джихада”, не ожидавшего, что Израиль осмелится пойти на такие действия. Дезориентация группировки вызвала 36-часовое затишье, пока из Газы не были выпущены первые ракеты в ответ.



Второе достижение носит функциональный характер. Убитые высокопоставленные чиновники играли ключевую роль в “Исламском джихаде”, они стояли за недавними ракетными обстрелами Израиля и террористическими операциями в Иудее и Самарии.

