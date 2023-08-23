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ЦАХАЛ: дома двух террористов подлежат сносу
23.08.2023 19:07 Алина Груднева

ЦАХАЛ: дома двух террористов подлежат сносу

Армия обороны Израиля уведомила семьи двух террористов, причастных к смертоносным нападениям, о том, что их дома подлежат сносу.

Речь идет о доме террориста ХАМАСа Муханнада Фалеха Шхаде, который убил четырех израильтян возле поселения Эли в июне. Здание нанесли на карту еще 11 августа.

Также будет снесен в лагере беженцев "Аскар" дом террориста ХАМАСа Хасана Катнани, ответственного за атаку на семью Ди в долине реки Иордан.

Семьи убийц все еще могут обжаловать решение ЦАХАЛа в БАГАЦе, хотя такие попытки, как правило, редко увенчиваются успехом.
 

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