



ЦАХАЛ: дома двух террористов подлежат сносу

Армия обороны Израиля уведомила семьи двух террористов, причастных к смертоносным нападениям, о том, что их дома подлежат сносу.



Речь идет о доме террориста ХАМАСа Муханнада Фалеха Шхаде, который убил четырех израильтян возле поселения Эли в июне. Здание нанесли на карту еще 11 августа.



Также будет снесен в лагере беженцев "Аскар" дом террориста ХАМАСа Хасана Катнани, ответственного за атаку на семью Ди в долине реки Иордан.



Семьи убийц все еще могут обжаловать решение ЦАХАЛа в БАГАЦе, хотя такие попытки, как правило, редко увенчиваются успехом.

