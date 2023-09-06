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ЦАХАЛ действует в лагере беженцев в Дженине: второй рейд за неделю
06.09.2023 10:00 Алина Груднева

ЦАХАЛ действует в лагере беженцев в Дженине: второй рейд за неделю

Днем, 6 сентября, силы безопасности вошли в лагерь беженцев в Дженине.

По словам представителя Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ и МАГАВ проводят операцию по аресту разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Стоит отметить, что израильские силы действуют в лагере беженцев уже второй раз на этой неделе.

Согласно сообщениям арабских СМИ, между бойцами и террористами завязалась перестрелка. ЦАХАЛ предоставит подробности операции позже.

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