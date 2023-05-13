



ЦАХАЛ: число минометных обстрелов приграничных городов сократилось вдвое

Армия обороны Израиля выявила резкое сокращение попыток со стороны "Исламского джихада" совершить минометные обстрелы приграничных с Газой городов.



Об этом сообщил подполковник А., командир подразделения ЦАХАЛа, который координирует наступательные действия ЦАХАЛа.



"Мы обнаружили 50-процентное сокращение количества попыток запуска минометов по израильской территории по сравнению с предыдущими обстрелами "Исламского джихада", — сказал подполковник.



По его словам, подразделение на данный момент предотвратило восемь попыток нанести удары ПТУРами по границе.

