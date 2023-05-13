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ЦАХАЛ: число минометных обстрелов приграничных городов сократилось вдвое
13.05.2023 15:01 Алина Груднева

ЦАХАЛ: число минометных обстрелов приграничных городов сократилось вдвое

Армия обороны Израиля выявила резкое сокращение попыток со стороны "Исламского джихада" совершить минометные обстрелы приграничных с Газой городов.

Об этом сообщил подполковник А., командир подразделения ЦАХАЛа, который координирует наступательные действия ЦАХАЛа.

"Мы обнаружили 50-процентное сокращение количества попыток запуска минометов по израильской территории по сравнению с предыдущими обстрелами "Исламского джихада", — сказал подполковник.

По его словам, подразделение на данный момент предотвратило восемь попыток нанести удары ПТУРами по границе.
 

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