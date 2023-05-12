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ЦАХАЛ: будет больше обстрелов на дальние расстояния
12.05.2023 19:06 Алина Груднева

ЦАХАЛ: будет больше обстрелов на дальние расстояния

Представитель ЦАХАЛа Дани Хагари предупредил, что ожидается больше ракетных обстрелов на дальние расстояния.

Такие ожидания связаны с шестой ликвидацией высокопоставленного члена палестинского "Исламского джихада" в Газе.

"По нашим оценкам, будет больше стрельбы на дальние расстояния. Мы просим общественность соблюдать директивы Службы тыла", - сказал он.

Между тем, террористы совершили массированный обстрел Израиля. Сирена ракетной тревоги сработала в Сдероте, Ашдоде, Лахиш, Ашкелоне и на границе с Газой.


 

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