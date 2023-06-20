



ЦАХАЛ: Боевики, совершившие теракт возле Эли, могут быть связанными с ХАМАС

Военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что двое террористов, совершивших смертоносное нападение возле поселения Эли, скорее всего, были связаны с ХАМАС.



Террористическая группировка ХАМАС назвала одного из боевиков, Муханнада Фалеха, своим членом.



“Операция к югу от Шхема – это четкий сигнал преступному оккупационному правительству”, – говорится в заявлении ХАМАС.



СМИ сообщают, что второго террориста зовут Халед Мустафа Сабах.



По данным Хагари и палестинских СМИ, оба нападавших родом из деревни Уриф недалеко от Шхема.