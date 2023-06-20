ЦАХАЛ: Боевики, совершившие теракт возле Эли, могут быть связанными с ХАМАС
Военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что двое террористов, совершивших смертоносное нападение возле поселения Эли, скорее всего, были связаны с ХАМАС.
Террористическая группировка ХАМАС назвала одного из боевиков, Муханнада Фалеха, своим членом.
“Операция к югу от Шхема – это четкий сигнал преступному оккупационному правительству”, – говорится в заявлении ХАМАС.
СМИ сообщают, что второго террориста зовут Халед Мустафа Сабах.
По данным Хагари и палестинских СМИ, оба нападавших родом из деревни Уриф недалеко от Шхема.
منفذا عــمــلــية مستوطنة (عيلي) هما: مهند فالح شحادة، وخالد مصطفى صباح، وارتقيا برصاص الاحتلال، وكلاهما من قرية عوريف جنوب نابلس pic.twitter.com/kmRRhW4Rwz— حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) June 20, 2023