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ЦАХАЛ: Боевики, совершившие теракт возле Эли, могут быть связанными с ХАМАС
20.06.2023 19:31 Наталья Богинская

ЦАХАЛ: Боевики, совершившие теракт возле Эли, могут быть связанными с ХАМАС

Военный представитель контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что двое террористов, совершивших смертоносное нападение возле поселения Эли, скорее всего, были связаны с ХАМАС.

Террористическая группировка ХАМАС назвала одного из боевиков, Муханнада Фалеха, своим членом.

“Операция к югу от Шхема – это четкий сигнал преступному оккупационному правительству”, – говорится в заявлении ХАМАС.

СМИ сообщают, что второго террориста зовут Халед Мустафа Сабах.

По данным Хагари и палестинских СМИ, оба нападавших родом из деревни Уриф недалеко от Шхема.

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