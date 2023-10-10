Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ: атакованы две наблюдательные вышки "Хизбаллы"
10.10.2023 18:52 Алина Груднева

ЦАХАЛ: атакованы две наблюдательные вышки "Хизбаллы"

Армия обороны Израиля прокомментировала удары по позициям "Хизбаллы" в Ливане в ответ на пуски по северу страны.

"В ответ на пуски ракет, зафиксированные недавно с территории Ливана, танки ЦАХАЛа нанесли удар по двум наблюдательным вышкам "Хизбаллы", - сообщили военные.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что готовы к любому сценарию на всех аренах и продолжат действовать, чтобы защитить гражданское население Государства Израиль.

Ранее сообщалось, что с территории Ливана зафиксированы 15 пусков. Четыре ракеты были сбиты, остальные рухнули на открытой местности.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы