ЦАХАЛ: атакованы более 15 тысяч целей в Газе

Армия обороны Израиля с начала войны нанесла удары по более чем 15 тысячам террористических целей в Газе.



По данным пресс-службы ЦАХАЛа, выявлены около шести тысяч единиц оружия, в том числе, пусковые установки, ЗРК, ракеты, минометы, взрывчатка, боеприпасы и прочее.



"В последние дни объединенные силы ЦАХАЛа продолжали наносить удары по многочисленным террористическим объектам в Газе, включая оперативные командные центры, террористическую и ракетную инфраструктуру, склады оружия и комплексы материально-технического обеспечения, а также пусковые площадки, террористические туннели, пункты командования и контроля", - сообщили военные.



Уточняется, что воздушные, военно-морские и наземные войска работают в полной координации.



"Вчера, 9 ноября, система Patriot перехватила вражеский БПЛА перед тем, как тот пересек территорию Израиля в районе города Эйлат. Этот перехват — один из многих, осуществленных силами ПВО во время войны", - добавили военные.

IDF says it has struck some 15,000 targets belonging to terror groups in the Gaza Strip since the beginning of the war on October 7, and seized and destroyed some 6,000 weapons, including firearms, rockets, anti-tank missiles, anti-aircraft missiles, explosive devices and… pic.twitter.com/ZoyJVLMSX1

IDF says the aerial target intercepted by the Patriot air defense system near the southernmost city of Eilat last night was a drone.



It says the hostile unmanned aerial vehicle was downed before it could enter Israeli airspace.



The IDF publishes a video of the interception. pic.twitter.com/434UVu5tV1