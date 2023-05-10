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ЦАХАЛ атаковал огневую позицию террористов
10.05.2023 21:29 Алина Груднева

ЦАХАЛ атаковал огневую позицию террористов

Самолет ЦАХАЛа атаковал противотанковую огневую позицию палестинского "Исламского джихада".

По данным Армии обороны Израиля, еще один расчет ПТРК уничтожен в южной части Газы.

"Согласно оценке, эта позиция использовалась отрядом террористов, автомобиль которого прошлой ночью был атакован самолетами ЦАХАЛ возле Хан-Юнис, для запуска противотанковых ракет в сторону Израиля", - сказано в сообщении.

По данным ЦАХАЛа, член противотанкового ракетного подразделения, который способствовал атакам во время операции "Страж стен" в мае 2021 года и участвовал в недавних атаках противотанковыми ракетами.

Вторым оперативником был еще один член ракетного расчета в городе Хан-Юнис, который участвовал в попытках противотанковых ракетных атак во время операции "Рассвет" в августе 2022 года.
 

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