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ЦАХАЛ атаковал более 250 целей в районе Аль-Фуркан
10.10.2023 15:42 Алина Груднева

ЦАХАЛ атаковал более 250 целей в районе Аль-Фуркан

Армия обороны Израиля в ходе операции "Железные мечи" нанесла массированные удары по позициям террористов в районе Аль-Фуркан.

"Десятки истребителей недавно атаковали более 100 целей . За минувшие сутки в этом районе атакованы более 250 целей", - сказано в сообщении.

Также ЦАХАЛ атаковал район Рафах, среди целей был подземный туннель, предназначенный для контрабанды техники и боеприпасов.

"Район Аль-Фуркан служит террористическим гнездом для ХАМАСа и откуда осуществляется множество действий против Израиля. Армия обороны Израиля продолжит активно действовать против инфраструктуры террористической организации ХАМАС, которая направлена на террор против Государства Израиль", - сообщили военные.
 

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