



ЦАХАЛ атаковал более 250 целей в районе Аль-Фуркан

Армия обороны Израиля в ходе операции "Железные мечи" нанесла массированные удары по позициям террористов в районе Аль-Фуркан.



"Десятки истребителей недавно атаковали более 100 целей . За минувшие сутки в этом районе атакованы более 250 целей", - сказано в сообщении.



Также ЦАХАЛ атаковал район Рафах, среди целей был подземный туннель, предназначенный для контрабанды техники и боеприпасов.



"Район Аль-Фуркан служит террористическим гнездом для ХАМАСа и откуда осуществляется множество действий против Израиля. Армия обороны Израиля продолжит активно действовать против инфраструктуры террористической организации ХАМАС, которая направлена на террор против Государства Израиль", - сообщили военные.

