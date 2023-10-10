ЦАХАЛ атаковал более 250 целей в районе Аль-Фуркан
Армия обороны Израиля в ходе операции "Железные мечи" нанесла массированные удары по позициям террористов в районе Аль-Фуркан.
"Десятки истребителей недавно атаковали более 100 целей . За минувшие сутки в этом районе атакованы более 250 целей", - сказано в сообщении.
Также ЦАХАЛ атаковал район Рафах, среди целей был подземный туннель, предназначенный для контрабанды техники и боеприпасов.
"Район Аль-Фуркан служит террористическим гнездом для ХАМАСа и откуда осуществляется множество действий против Израиля. Армия обороны Израиля продолжит активно действовать против инфраструктуры террористической организации ХАМАС, которая направлена на террор против Государства Израиль", - сообщили военные.
עשרות מטוסי קרב תקפו לפני זמן קצר מעל 100 מטרות ברחבי שכונת אל פורקן. ביממה האחרונה צה"ל תקף מעל 250 מטרות במרחב השכונה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
כמו כן, צה"ל תקף במרחב רפיח, בין המטרות נתקפה מנהרה תת קרקעית שיועדה להברחת ציוד ואמל"ח >> pic.twitter.com/LgSdqEDIl1