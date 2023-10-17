ЦАХАЛ атаковал более 200 целей в Газе
За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов ХАМАС и Исламского джихада в Газе.
Среди прочего были оперативные штабы террористических организаций в Газе, также были ликвидированы боевики-террористы, банк, используемый ХАМАС для финансирования терроризма, и несколько подземных террористических туннелей в Газе.
За последние дни бойцы морских войск при помощи высокоточного оружия атаковали оперативный штаб ХАМАС и склады с оружием несколько военных объектов ХАМАС.
במהלך היממה האחרונה צה"ל תקף מעל 200 תשתיות טרור צבאיות של ארגון חמאס והגא"פ ברחבי רצועת עזה.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 17, 2023
מטוסי קרב תקפו מפקדות מבצעיות של ארגוני הטרור ברצועה וחיסלו פעילי טרור>> pic.twitter.com/8mUE94EftV