



ЦАХАЛ атаковал более 200 целей в Газе

За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов ХАМАС и Исламского джихада в Газе.



Среди прочего были оперативные штабы террористических организаций в Газе, также были ликвидированы боевики-террористы, банк, используемый ХАМАС для финансирования терроризма, и несколько подземных террористических туннелей в Газе.



За последние дни бойцы морских войск при помощи высокоточного оружия атаковали оперативный штаб ХАМАС и склады с оружием несколько военных объектов ХАМАС.

