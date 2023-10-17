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ЦАХАЛ атаковал более 200 целей в Газе
17.10.2023 08:12 Катя Шульц

ЦАХАЛ атаковал более 200 целей в Газе

За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал более 200 военных объектов ХАМАС и Исламского джихада в Газе.

Среди прочего были оперативные штабы террористических организаций в Газе, также были ликвидированы боевики-террористы, банк, используемый ХАМАС для финансирования терроризма, и несколько подземных террористических туннелей в Газе.

За последние дни бойцы морских войск при помощи высокоточного оружия атаковали оперативный штаб ХАМАС и склады с оружием несколько военных объектов ХАМАС.


 

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