Новости » Арабо-израильский конфликт
ЦАХАЛ арестовал 10 палестинцев
02.10.2023 10:05 Катя Шульц

ЦАХАЛ арестовал 10 палестинцев

В Иудее и Самарии бойцами ЦАХАЛ арестованы 10 разыскиваемых палестинцев.

Сегодня ночью подразделения ШАБАК, МАГАВ и ЦАХАЛ арестовали группу разыскиваемых по всей Иудее и Самарии. Также был конфискован оружейный арсенал: М-16, охотничьи ружья, самодельные гранаты, боеприпасы и военная техника.

Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.

Кроме того, двое из арестованных, были обнаружены в Кфар-Хизма. У них изъяли три пистолета, патроны и нож.

Несмотря на оказанное сопротивление, потерь среди израильских бойцов нет.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы