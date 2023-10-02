ЦАХАЛ арестовал 10 палестинцев
В Иудее и Самарии бойцами ЦАХАЛ арестованы 10 разыскиваемых палестинцев.
Сегодня ночью подразделения ШАБАК, МАГАВ и ЦАХАЛ арестовали группу разыскиваемых по всей Иудее и Самарии. Также был конфискован оружейный арсенал: М-16, охотничьи ружья, самодельные гранаты, боеприпасы и военная техника.
Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.
Кроме того, двое из арестованных, были обнаружены в Кфар-Хизма. У них изъяли три пистолета, патроны и нож.
Несмотря на оказанное сопротивление, потерь среди израильских бойцов нет.