



ЦАХАЛ арестовал 10 палестинцев

В Иудее и Самарии бойцами ЦАХАЛ арестованы 10 разыскиваемых палестинцев.



Сегодня ночью подразделения ШАБАК, МАГАВ и ЦАХАЛ арестовали группу разыскиваемых по всей Иудее и Самарии. Также был конфискован оружейный арсенал: М-16, охотничьи ружья, самодельные гранаты, боеприпасы и военная техника.



Об этом сообщил представитель ЦАХАЛа.



Кроме того, двое из арестованных, были обнаружены в Кфар-Хизма. У них изъяли три пистолета, патроны и нож.



Несмотря на оказанное сопротивление, потерь среди израильских бойцов нет.