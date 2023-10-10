ЦАХАЛ: 40 арестованных террористов за ночь
В ночь на 10 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК в рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии провели масштабный рейд.
По данным пресс-службы ЦАХАЛа, всего было арестовано порядка 40 разыскиваемых террористов.
В ходе операции в Бейт-Лехем и еще нескольких местах вспыхнули жесткие беспорядки. Силы безопасности подверглись обстрелам, забрасываниям камнями, банками с краской и бутылками с зажигательной смесью.
В ответ были применены средства для разгона толпы. В Дженине также бойцы ЦАХАЛа подверглись обстрелам. Потерь в рядах сил безопасности нет. Подозреваемые и изъятое оружие переданы ШАБАКу.
במהלך הלילה ועד שעות הבוקר כוחות רבים של צה"ל ומג״ב פעלו, בהכוונה מודיעינית של שב״כ, במוקדים רבים ברחבי אוגדת יהודה ושומרון לסיכול טרור ועצרו 40 מבוקשים החשודים במעורבות בפעילות טרור.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023
מתוכם נעצרו 21 מבוקשים של ארגון הטרור חמאס שנעצרו ב-21 כפרים וערים ברחבי אוגדת יהודה ושומרון>> pic.twitter.com/b7nXpcD6M3