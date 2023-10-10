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ЦАХАЛ: 40 арестованных террористов за ночь
10.10.2023 13:17 Алина Груднева

ЦАХАЛ: 40 арестованных террористов за ночь

В ночь на 10 октября ЦАХАЛ, МАГАВ и ШАБАК в рамках контртеррористической операции в Иудее и Самарии провели масштабный рейд.

По данным пресс-службы ЦАХАЛа, всего было арестовано порядка 40 разыскиваемых террористов.

В ходе операции в Бейт-Лехем и еще нескольких местах вспыхнули жесткие беспорядки. Силы безопасности подверглись обстрелам, забрасываниям камнями, банками с краской и бутылками с зажигательной смесью.

В ответ были применены средства для разгона толпы. В Дженине также бойцы ЦАХАЛа подверглись обстрелам. Потерь в рядах сил безопасности нет. Подозреваемые и изъятое оружие переданы ШАБАКу.

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