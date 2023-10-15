



ЦАХАЛ: 155 семей заявили о том, что их близкие взяты в заложники ХАМАСом

Представитель вооруженных сил контр-адмирал Даниель Хагари сообщил, что на данный момент семьи 155 заложников уведомили военных о том, что их близкие удерживаются в Газе.



По его словам, “армия делает все”, чтобы вернуть их домой.



“Для семей заложников я знаю, что для вас каждая секунда – вечность, мы сделаем все, чтобы вернуть домой ваших близких”, – заявил Хагари.



Хагари также сообщил, что более 600 000 палестинцев из города Газа эвакуировались на юг, несмотря на попытки ХАМАСа не допустить выезда людей.

ЦАХАЛ предупредил, что в ближайшие дни он нанесет мощные удары по северной части анклава.



“Мы действуем в соответствии с международным правом, чтобы нанести минимальный вред посторонним гражданам, я подчеркиваю это всему миру, в этом разница между нами и нашими врагами”, – отметил Хагари.