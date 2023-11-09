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Бывший посол США: "Израилю предстоит пережить самые трудные 30 дней"
09.11.2023 07:24 Катя Шульц

Бывший посол США: "Израилю предстоит пережить самые трудные 30 дней"

Бывший посол США в Израиле Том Нейдес заявил, что решительность президента Байдена пугает, когда дело касается его поддержки Израиля в войне против ХАМАС.

“Он очень предан своему делу, и на него оказывается огромное давление, как со стороны партии, так и извне.   Его поддержка будет смягчаться с течением времени”.

По словам Нейдса, Израилю предстоит пережить “самые тяжелые 30 дней в своей истории», поскольку ему необходимо «избавиться от ХАМАСа”.
и вернуть похищенных, которые используются террористами в качестве живого щита,
А с другой стороны, предотвратить как можно больше потерь среди палестинского гражданского населения”
 

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