



Бывший посол США: "Израилю предстоит пережить самые трудные 30 дней"

Бывший посол США в Израиле Том Нейдес заявил, что решительность президента Байдена пугает, когда дело касается его поддержки Израиля в войне против ХАМАС.



“Он очень предан своему делу, и на него оказывается огромное давление, как со стороны партии, так и извне. Его поддержка будет смягчаться с течением времени”.



По словам Нейдса, Израилю предстоит пережить “самые тяжелые 30 дней в своей истории», поскольку ему необходимо «избавиться от ХАМАСа”.

и вернуть похищенных, которые используются террористами в качестве живого щита,

А с другой стороны, предотвратить как можно больше потерь среди палестинского гражданского населения”

