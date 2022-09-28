



Бывший командующий ВМС: у Израиля была возможность убить Насраллу

Бывший командующий ВМС Израиля Элиэзер Маром заявил, что у Израиля было много возможностей убить генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллу, но он решил этого не делать, в интервью радиостанции "Галей Исраэль" в среду.



"Я уже давно считаю, что Израиль должен четко сказать Насралле: "Если вы будете угрожать газовым месторождениям и, не дай Бог, осмелитесь провести ракетную атаку или что-то еще, мы ответим жестко... и мы ударим и по вам, как только сможем", - сказал Маром.



"На протяжении многих лет у нас была не одна возможность ударить по Насралле, но мы этого не сделали. Поэтому он не должен испытывать нас", - предупредил он.



"Я не хочу вдаваться в подробности, но скажу, что у нас была не одна возможность в течение многих лет нанести удар по Насралле, но мы решили этого не делать. Но сейчас, когда он положил оружие на стол и угрожает Израилю и его суверенитету, [мы могли бы]", - отметил Маром.







