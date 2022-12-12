



Бывший командир полиции: "Страж Стен" был только началом"

Бывший старший командир израильской полиции Ури Бар-Лев предупредил в понедельник, 12 декабря, о проблемах безопасности, с которыми израильская полиция столкнется в будущем, заявив, что "операция "Страж стен" была только началом".



Об этом сообщает газета Jerusalem Post.



"Полиция Израиля - это система, которая не сможет достичь своих целей, столкнувшись с нарастающими проблемами. Ни начальство, ни граждане не готовы к необходимому уровню безопасности. Мы видели это во время операции "Страж стен". Следующий инцидент будет гораздо серьезнее", - предупредил Бар-Лев.