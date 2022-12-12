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Бывший командир полиции: "Страж Стен" был только началом"
12.12.2022 15:21 Ольга Белозерова

Бывший командир полиции: "Страж Стен" был только началом"

Бывший старший командир израильской полиции Ури Бар-Лев предупредил в понедельник, 12 декабря, о проблемах безопасности, с которыми израильская полиция столкнется в будущем, заявив, что "операция "Страж стен" была только началом".

Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

"Полиция Израиля - это система, которая не сможет достичь своих целей, столкнувшись с нарастающими проблемами. Ни начальство, ни граждане не готовы к необходимому уровню безопасности. Мы видели это во время операции "Страж стен". Следующий инцидент будет гораздо серьезнее", - предупредил Бар-Лев. 

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